Укажи, какое произведение не относится к XX веку. А) Н. Матвеева “Лето” Б) А. Майков “Утро” В) Б. Заходер “Дождик”
Литература
Укажи, какое произведение не относится к XX веку. А) Н. Матвеева “Лето” Б) А. Майков “Утро” В) Б. Заходер “Дождик”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой Б) или пожа
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