Укажи, какое произведение не относится к XX веку. А) Н. Матвеева “Лето” Б) А. Майков “Утро” В) Б. Заходер “Дождик”

Литература

Укажи, какое произведение не относится к XX веку. А) Н. Матвеева “Лето” Б) А. Майков “Утро” В) Б. Заходер “Дождик”

Автор: Гость