Два бегуна находятся на расстоянии 7425см друг от друга.одновременно они побежали в разные стороны,один со скоростью 345см/сек а второй-328см/сек.какое расстояние будет между ними через 6 секунд?

Математика

Два бегуна находятся на расстоянии 7425см друг от друга.одновременно они побежали в разные стороны,один со скоростью 345см/сек а второй-328см/сек.какое расстояние будет между ними через 6 секунд?

Автор: Гость