Два бегуна находятся на расстоянии 7425см друг от друга.одновременно они побежали в разные стороны,один со скоростью 345см/сек а второй-328см/сек.какое расстояние будет между ними через 6 секунд?
Математика
Два бегуна находятся на расстоянии 7425см друг от друга.одновременно они побежали в разные стороны,один со скоростью 345см/сек а второй-328см/сек.какое расстояние будет между ними через 6 секунд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 345+328 = 673 (см) - на столько метров они удаляются друг от друга каждую секунду2) 673*6 = 4038 (см) - на столько они удалятся друг от друга за 6 секунд3) 7425+4038 = 10463 (см) такое будет между ними расстояниеОтвет: 10463 см
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