Новые города, посёлки, площади, улицы нередко называют именами учёных, путешестве??ников, писателей, героев и т. д. встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц, площадей в честь знаменитых людей? запишите эти названи...
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Новые города, посёлки, площади, улицы нередко называют именами учёных, путешестве??ников, писателей, героев и т. д. встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц, площадей в честь знаменитых людей? запишите эти названия.(город уфа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улицы: Горького Гоголя Достоевского Пушкина Грибоедова Лермонтова (Лермонтовский) Маяковского Островского Симонова Тургенева Чехова Фурманова Некрасова Толстого Площади: В.В.Маяковского
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