Новые города, посёлки, площади, улицы нередко называют именами учёных, путешестве??ников, писателей, героев и т. д. встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц, площадей в честь знаменитых людей? запишите эти названи...

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Новые города, посёлки, площади, улицы нередко называют именами учёных, путешестве??ников, писателей, героев и т. д. встречаются ли в вашем населённом пункте название улиц, площадей в честь знаменитых людей? запишите эти названия.(город уфа)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улицы: Горького  Гоголя  Достоевского  Пушкина  Грибоедова  Лермонтова (Лермонтовский)  Маяковского  Островского  Симонова  Тургенева  Чехова  Фурманова  Некрасова  Толстого Площади: В.В.Маяковского 
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