Вставь пропущенные окончания прилагательных Определи их падеж1) около нов... дома ??осадили стройные берёзки. 2 ) чёрные перья скворца блестели а лучах утренн ... солнца . 3) не жди лета долгого а жди лета тёпл.. 4) в соснв... ...

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Вставь пропущенные окончания прилагательных Определи их падеж1) около нов... дома ??осадили стройные берёзки. 2 ) чёрные перья скворца блестели а лучах утренн ... солнца . 3) не жди лета долгого а жди лета тёпл.. 4) в соснв... бору слышалось кукование еукушки . 5) усталые туристы сидели у ярк... костра .

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