Бассейн наполняется первой трубой за 4 часа, а через вторую он может быть опорожня??т за 5часов . через сколько часов будет наполнен весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?

Математика
Бассейн наполняется первой трубой за 4 часа, а через вторую он может быть опорожня??т за 5часов . через сколько часов будет наполнен весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час он заполняется на 1/4-1/5=5/20-4/20= 1/20 значит целым он станет через 20 часов 1/(1/20)
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