Бассейн наполняется первой трубой за 4 часа, а через вторую он может быть опорожня??т за 5часов . через сколько часов будет наполнен весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?

Математика

Бассейн наполняется первой трубой за 4 часа, а через вторую он может быть опорожня??т за 5часов . через сколько часов будет наполнен весь бассейн, если открыть обе трубы одновременно?

Автор: Гость