Описание дерева береза срочно напишите пожалуйста.
Окружающий мир
Описание дерева береза срочно напишите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Береза символ русских. лесов ствол белый, с черными полосками.
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