Сочинения вспомни случая когда ты помог другу

Гость: Гость:

Как-то раз я гулял со своим другом. Мы шли и не замечали ничего вокруг. Вдруг мой друг упала с небольшого холма и покатилась в низ. Я растерялся и не знал что делать. Я быстро нашёл лестницу по которой мы поднимались. Я поднял его с земли и посадил на лавочку. Я быстро сбегал домой и промыл раду.