Сочинения вспомни случая когда ты помог другу
Литература
Сочинения вспомни случая когда ты помог другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то раз я гулял со своим другом. Мы шли и не замечали ничего вокруг. Вдруг мой друг упала с небольшого холма и покатилась в низ. Я растерялся и не знал что делать. Я быстро нашёл лестницу по которой мы поднимались. Я поднял его с земли и посадил на лавочку. Я быстро сбегал домой и промыл раду.
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