Записать число 7,2 в виде суммы а)двух положительных чисел: б) положительного и отрицательного чисел
Математика
Записать число 7,2 в виде суммы а)двух положительных чисел: б) положительного и отрицательного чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3.1+3.1=7.2 б)10+(-2.8)=7,2
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