Приведм дроби к наименьшему общему знаменателю а) 1/2 и 1/4;б)1/3 и 1/6;в)1/4 и 1/12;г) 1/5 и 1/30;д)2/3 и 5/9 е)7/8 и 15/16;ж)1/100 и1/20;з)3/50 и 7/150
Математика
Приведм дроби к наименьшему общему знаменателю а) 1/2 и 1/4;б)1/3 и 1/6;в)1/4 и 1/12;г) 1/5 и 1/30;д)2/3 и 5/9 е)7/8 и 15/16;ж)1/100 и1/20;з)3/50 и 7/150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) общ.знам. 4 1/2x2= 2/4 б)общ.знам. 6 1/3x2= 2/6 в) общ.знам. 12 1/4x3= 3/12 г) общ.знам. 30 1/5x6= 6/30 д)общ.знам. 9 2/3x3= 6/9 е)общ.знам. 16 7/8x2= 14/16 ж)общ.знам. 100 1/20x5=5/100 з)общ.знам. 150 3/50x3= 9/150
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