Приведм дроби к наименьшему общему знаменателю а) 1/2 и 1/4;б)1/3 и 1/6;в)1/4 и 1/12;г) 1/5 и 1/30;д)2/3 и 5/9 е)7/8 и 15/16;ж)1/100 и1/20;з)3/50 и 7/150

Математика

Приведм дроби к наименьшему общему знаменателю а) 1/2 и 1/4;б)1/3 и 1/6;в)1/4 и 1/12;г) 1/5 и 1/30;д)2/3 и 5/9 е)7/8 и 15/16;ж)1/100 и1/20;з)3/50 и 7/150

Автор: Гость