3 бала бал арасына тисти, осыган сойлем курайды айтып жбересиздер ма?
Қазақ тiлi
3 бала бал арасына тисти, осыган сойлем курайды айтып жбересиздер ма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 БАЛА ЯҒНИДҮЙСЕН,МАДИЯР ДИЯС БАЛ АРАСЫНА ТИІСТІ,АЛ АРА ОЛАРДЫ ҚУАЛАДЫ,АҚЫРЫ ДҮЙСЕН МЕН ДИЯСТЫ ШАҒЫП АЛДЫ АЛ МАДИЯР ҮЙГЕ ҚАШЫП КЕТТІ
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