За 5 хв два Кубани злипили 50 вареникив,поривну кожен.за скилки хвилин один кухар злипить 70 вареникив?
Математика
За 5 хв два Кубани злипили 50 вареникив,поривну кожен.за скилки хвилин один кухар злипить 70 вареникив?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо узнать сколько слепил каждый 50:2= 25 теперь узнаем сколько вареников за минуту 25:5=5 вареников за минуту каждый а теперь узнаем сколько минут надо одному чтоб слепить 70 вареников 70:5=14 минут надо чтоб слепить
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