Составь предложения.Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.На как??е вопросы отвечают второстепенные члены предложения?Каким частям речи они выражены? Звенеть,заокном,синицы.Квакать, в пруду,лягушки.Лягушата,прыг...

Русский язык

Составь предложения.Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.На как??е вопросы отвечают второстепенные члены предложения?Каким частям речи они выражены? Звенеть,заокном,синицы.Квакать, в пруду,лягушки.Лягушата,прыгать, под ногами. Щёлкать,белка, на сосне. Между сосен,мелькать,её, пушистый , хвост.

Автор: Гость