Составь предложения.Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.На как??е вопросы отвечают второстепенные члены предложения?Каким частям речи они выражены? Звенеть,заокном,синицы.Квакать, в пруду,лягушки.Лягушата,прыг...
Русский язык
Составь предложения.Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.На как??е вопросы отвечают второстепенные члены предложения?Каким частям речи они выражены? Звенеть,заокном,синицы.Квакать, в пруду,лягушки.Лягушата,прыгать, под ногами. Щёлкать,белка, на сосне. Между сосен,мелькать,её, пушистый , хвост.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звенят(сказ) за окном(где? сущ/обстоятельство) синицы(подлеж). В пруду(где? сущ/обст) квакают(сказ) лягушки(подл) Лягушата(подл) прыгают(сказ) под ногами(где? сущ, обст) Щёлкает(сказ) белка(подл) на сосне(где? сущ, обст) Между сосен(где? сущ,обст) мелькает(сказ) её(чей? местоим) пушистый(какой? прил) хвост(подл)
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