Четыре сложных предложения с местоимениями

Гость: Гость:

1) Мы с друзьями по танцам пошли гулять, когда мы гуляли, мы купили кучу еды и съели ее. 2) Сегодня мы с подругой решили сделать уроки вместе, мы сидели, думали и решали, решали мы долго, но все таки решили. 3) Друг сказал, что сегодня будет открытие магазина, мы поверили и пошли туда, а он обманул 4) Сегодня утром я пошла в школу и встретила подругу, мы болтали, бегали и наконец-то дошли до школы