Повесть lt;lt;в дурном обществеgt;gt; Короленко. Вопрос:что за клятву дали Вася и Со??я над могилой Маруси. Плиз срочно нужно!! И спасибо с заранее.
Литература
Повесть lt;lt;в дурном обществеgt;gt; Короленко. Вопрос:что за клятву дали Вася и Со??я над могилой Маруси. Плиз срочно нужно!! И спасибо с заранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,что они дали клятву всегда приезжать в эту деревню и приходить к могиле Маруси :)
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