Повесть lt;lt;в дурном обществеgt;gt; Короленко. Вопрос:что за клятву дали Вася и Со??я над могилой Маруси. Плиз срочно нужно!! И спасибо с заранее.

Литература

Повесть lt;lt;в дурном обществеgt;gt; Короленко. Вопрос:что за клятву дали Вася и Со??я над могилой Маруси. Плиз срочно нужно!! И спасибо с заранее.

Автор: Гость