ПОМОГИ 2 НЕ ХОЧУ замечательный лингвист тонко чувствовал структуру слова хорошо знал бытовые областные исторические реалии стоящие за словами русского языка (синтаксический разбор и схема )

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Замечательный лингвист тонко чувствовал структуру слова, хорошо знал бытовые, областные, исторические реалии, стоящие за словами русского языка. предложение простое, двусоставное, полное, осложнено однород. сказ, определениями и обособл.. опред, выраженным прич. оборотом. по цели высказ: повест, невосклицат грам. основа: лингвист чувствовал, знал распространенное главные чп: лингвист (подл. сущ), чувствовал, знал (сказ, глаголы) втор чп: замечательный (опред, прилагат), тонко (обс-во, наречие), структуру (доп, сущ) слова(доп, сущ), хорошо (обс-во, наречие), бытовые, областные, исторические (опред, прилагат), реалии (доп, сущ), стоящие за словами русского языка. (прич. оборот, определение) однород. сказ и определения обращения нет.