ПОМОГИ 2 НЕ ХОЧУ замечательный лингвист тонко чувствовал структуру слова хорошо знал бытовые областные исторические реалии стоящие за словами русского языка (синтаксический разбор и схема )

Русский язык
ПОМОГИ 2 НЕ ХОЧУ замечательный лингвист тонко чувствовал структуру слова хорошо знал бытовые областные исторические реалии стоящие за словами русского языка (синтаксический разбор и схема )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный лингвист тонко чувствовал структуру слова, хорошо знал бытовые, областные, исторические реалии, стоящие за словами русского языка. предложение простое, двусоставное, полное, осложнено однород. сказ, определениями и обособл.. опред, выраженным прич. оборотом.  по цели высказ: повест, невосклицат грам. основа: лингвист чувствовал, знал распространенное главные чп: лингвист (подл. сущ), чувствовал, знал (сказ, глаголы)  втор чп: замечательный (опред, прилагат), тонко (обс-во, наречие),  структуру (доп, сущ) слова(доп, сущ),  хорошо (обс-во, наречие), бытовые, областные, исторические (опред, прилагат),  реалии (доп, сущ), стоящие за словами русского языка. (прич. оборот, определение) однород.  сказ и определения обращения нет. 
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