Пожалуйста переведите с транскрипцией очень надо заранее спасибо
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Пожалуйста переведите с транскрипцией очень надо заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сумка 2блузка 4бутылка 5одежда 6пальто 7платье 8стакан 9жакет 10джинсы 12кусок(торта) 15шарф 16туфли 17костюм 20брюки 21футболка 22зонтик 23какие либо 24немного знаю не все)
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Взяли 6 одинак.прямоуг.длина каждого 3см,ширина 2 см,составь рз них квадрат,начерти кв.инайти его периметр