Из данных слов составь предложения. Конюхи, лошадьми, за,заботливо, ухаживают. У??ром, рано,начинают,обход, они. Смахивают,тщательно, пылинки,со, красавцев,своих,конюхи.

Русский язык
Из данных слов составь предложения. Конюхи, лошадьми, за,заботливо, ухаживают. У??ром, рано,начинают,обход, они. Смахивают,тщательно, пылинки,со, красавцев,своих,конюхи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конюхи заботливо ухаживают за лошадьми. Утром рано они начинают обход. Смахивают конюхи тщательно пылинки со своих красавцев.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста переведите с транскрипцией очень надо заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Ответте пожалуйста. в каком времени в английском языке добавляется окончание s??
Ответить
Литература
Пять пословец по чтению
Ответить
Математика
Выполните деление 2/3:5/7;1/4:1/2;2/5:2/3;3/4:1/2;5/6:7/12
Ответить
Математика
Взяли 6 одинак.прямоуг.длина каждого 3см,ширина 2 см,составь рз них квадрат,начерти кв.инайти его периметр
Ответить