Из данных слов составь предложения. Конюхи, лошадьми, за,заботливо, ухаживают. У??ром, рано,начинают,обход, они. Смахивают,тщательно, пылинки,со, красавцев,своих,конюхи.
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Из данных слов составь предложения. Конюхи, лошадьми, за,заботливо, ухаживают. У??ром, рано,начинают,обход, они. Смахивают,тщательно, пылинки,со, красавцев,своих,конюхи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конюхи заботливо ухаживают за лошадьми. Утром рано они начинают обход. Смахивают конюхи тщательно пылинки со своих красавцев.
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