Решите плиз... :3 5 балов сразу!

Гость: Гость:

Надо узнать сколь прошли пешком 1200:8х1=150 км 1200-150=1050 км дальше узнаем сколько проехали по жел.дороге 1050:5х2=420 км а теперь узнаем сколько проехали на автобусе 1200-(150+420)=630км а теперь проверка 150+420+630=1200 км