Решите плиз... :3 5 балов сразу!

Математика
Решите плиз... :3 5 балов сразу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо узнать сколь прошли пешком 1200:8х1=150 км 1200-150=1050 км  дальше узнаем сколько проехали по жел.дороге 1050:5х2=420 км  а теперь узнаем сколько  проехали на автобусе 1200-(150+420)=630км а теперь проверка 150+420+630=1200 км
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