Изобразите на координатной примой точки A (-1) B (2,5) C (-4,7)
Математика
Изобразите на координатной примой точки A (-1) B (2,5) C (-4,7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти прямую, посередине поставь точку О-начало отсчета, левее её на одну клетку или см поставь точку А, правее точки О на 2,5 клетки или см точку В, затем левее точки О на 4,7 клетки или см поставь точку С. Клетка или см-единичный отрезок:) Из-за десятичных дробей лучше взять единичный отрезок-см (сантиметр). как-то так
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