7. У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков, то одному из бельчат не достанется ни одного орешка. Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков, то 6 орехов останется. Сколько бельчат у б...

Математика

7. У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков, то одному из бельчат не достанется ни одного орешка. Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков, то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки?

Автор: Гость