7. У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков, то одному из бельчат не достанется ни одного орешка. Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков, то 6 орехов останется. Сколько бельчат у б...
Математика
7. У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков, то одному из бельчат не достанется ни одного орешка. Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков, то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки?
Ответ(ы):
Гость:
30 орехов 4 бельченка
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