70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10)2ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

70 : (5/8 + 5/6) + (3 1/9 - 1/3) · (3/10) Буду делать по действиям, чтобы было понятнее: 1) 5/8 + 5/6 = 30/48 + 40/48 = 70/48 2) 3 1/9 - 1/3 = 28/9 - 1/3 = 28/9 - 3/9 = 25/9 3) 70 : 70/48 = 70/1 · 48/70 = 48 4) 25/9 · 3/10 = 25/30 5) 48 + 25/30 = 1440/30 + 25/30 = 1465/30 = 48 25/30