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8,7+6,8=? Пожалуйста помогите
Математика
8,7+6,8=? Пожалуйста помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,7+6,8= 15,5))))))))))))
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