8100:90столбиком срочно помогите

Математика
8100:90столбиком срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8100 /90 810/9(нули сокращаем) берем по 9 810/9= 90 ответ 9
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