№82 :D заранее спасибо, очень нужно!
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№82 :D заранее спасибо, очень нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Космодром - корень - космо, корень - дром, окончание - нулевое, основа - космодром. космодром - бег в космос. аэродром - корень - аэро, корень - дром, окончание - нулевое, основа - аэродром. аэродром - бег, для отношений с воздухом. ипподром - корень - иппо, корень - дром, окончание - нулевое, основа - ипподром. ипподром - лошадиный бег. велодром - корень - вело, корень - дром, окончание - нулевое, основа - велодром. велодром - велосипедный бег. мотодром - корень - мото, корень - дром, окончание - нулевое, основа - мотодром. мотодром - мотоциклиный бег.
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