85:17×(21-45:(54:6))+90:15×(56:8)-122=
Математика
85:17×(21-45:(54:6))+90:15×(56:8)-122=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 0.Я так посчитала.
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