а) -17y=68 в)-64y=-8 б)48y=-24 г)-36y=-9

Гость: Гость:

а) - 17у = 68 17у = - 68 у = (- 68) : 17 у = - 4 проверка: (- 17) * (- 4) = 68 68 = 68 б) 48у = - 24 у = (- 24) : 48 у = - 0,5 проверка: 48 * (- 0,5) = - 24 - 24 = - 24 в) - 64у = -8 64у = 8 у = 8 : 64 у = 0,125 проверка: (- 64) * 0,125 = - 8 -8 = -8 г) - 36у = - 9 36у = 9 у = 9 : 36 у = 0,25 проверка: (- 36) * 0,25 = - 9 - 9 = - 9