А) 31/80+(3/16+39/80) Б) 2/45+(3/45+7/9) В) (3/7+5/14)+1/14 Г) 7/15+(2/15+1/5) Д) 3/16+(1/16+5/8) Е) (1/13+1/14)+12/13
Математика
А) 31/80+(3/16+39/80) Б) 2/45+(3/45+7/9) В) (3/7+5/14)+1/14 Г) 7/15+(2/15+1/5) Д) 3/16+(1/16+5/8) Е) (1/13+1/14)+12/13
Ответ(ы):
Гость:
2/45+(3/45+7/9)=0,88 (3/7+5/14)+1/14=0,85 7/15+(2/15+1/5)=0,8 3/16+(1/16+5/8)=0,87 (1/13+1/14)+12/13=1,07
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