А) 31/80+(3/16+39/80) Б) 2/45+(3/45+7/9) В) (3/7+5/14)+1/14 Г) 7/15+(2/15+1/5) Д) 3/16+(1/16+5/8) Е) (1/13+1/14)+12/13

Математика

А) 31/80+(3/16+39/80) Б) 2/45+(3/45+7/9) В) (3/7+5/14)+1/14 Г) 7/15+(2/15+1/5) Д) 3/16+(1/16+5/8) Е) (1/13+1/14)+12/13

Автор: Гость