а). ах во второй степени минус ау во второй степени б). ах во второй степени плюс 2ах плюс а
Алгебра
а). ах во второй степени минус ау во второй степени б). ах во второй степени плюс 2ах плюс а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) a*x^2-a*y^2=a(x^2-y^2)=a(x-y)(x+y) б)a*x^2+2a*x+a=a(x^2+2x+1)=a(x+1)^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на тему: What you would do to improve the world? Think of actions you could take to help make the world a better place. (20-25 lines)
Алгебра
17. За линейку и карандаш заплатили 1 р. 80 к. Линейка стоит в 2 раза больше, чем карандаш. Сколько стоит карандаш? Отв...