А)Алёша с папой стреляли в тире. Алёша из 10 выстрелов имел 5 попаданий, а папа из 5 выстрелов имел 3 попадания. Чем результат лучше? Б)Саша и Коля играли в баскетбол. Саша из 10 бросков имел 6 попаданий в кольцо, а Коля из 8 ...
Математика
А)Алёша с папой стреляли в тире. Алёша из 10 выстрелов имел 5 попаданий, а папа из 5 выстрелов имел 3 попадания. Чем результат лучше? Б)Саша и Коля играли в баскетбол. Саша из 10 бросков имел 6 попаданий в кольцо, а Коля из 8 бросков имел 5 попаданий. Чей результат лучше? помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
А)10-5=5 -сын не попал 5-3=2 -папа не попал Папа был лучше потому что он не попал меньше Б) 10-6=4 - Саша не попал 8-5=3 - не попал Коля Коля лучше потому что он не попал меньше
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Математика