А)при неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может быть пот??ряно 150 л чистой питьевой воды. Посчитай сколько воды не принося пользы учечет в канализацию за 672 часа? Б) За сутки 16 автомобилей выбросил...
Математика
А)при неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может быть пот??ряно 150 л чистой питьевой воды. Посчитай сколько воды не принося пользы учечет в канализацию за 672 часа? Б) За сутки 16 автомобилей выбросили в атмосферу 320 кг выхлопных газов сколько кг газов выбросят 53 автомобилей?
Ответ(ы):
Гость:
1 сутки = 24 часа 1. 150 / 24 = 6.25 л - вытекает в час из крана 2. 6.25 * 672 = 4200 л - вытечет из крана за 672 часа Ответ: 4200 литров Альтернативный вариант: 1. 672 / 24 = 28 суток - будет течь вода из крана 2. 150 * 28 = 4200 л - вытечет за это время
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