А)при неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может быть пот??ряно 150 л чистой питьевой воды. Посчитай сколько воды не принося пользы учечет в канализацию за 672 часа? Б) За сутки 16 автомобилей выбросил...

Математика

А)при неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может быть пот??ряно 150 л чистой питьевой воды. Посчитай сколько воды не принося пользы учечет в канализацию за 672 часа? Б) За сутки 16 автомобилей выбросили в атмосферу 320 кг выхлопных газов сколько кг газов выбросят 53 автомобилей?

Автор: Гость