Составь задачу по рисунку 10 узоров 7 синих 3 желтых
Математика
Составь задачу по рисунку 10 узоров 7 синих 3 желтых
Ответ(ы):
Гость:
На стекле 10 узоров, синие и жёлтые. 3 из них выполнены в жёлтом цвете. Сколько узоров выполнены в синем цвете
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