Высота параллелепипеда 9 см длина в 9 раз меньше а ширина 5 см Найди обьем параллелепипеда

Математика

Высота параллелепипеда 9 см длина в 9 раз меньше а ширина 5 см Найди обьем параллелепипеда

Автор: Гость