Высота параллелепипеда 9 см длина в 9 раз меньше а ширина 5 см Найди обьем параллелепипеда
Математика
Высота параллелепипеда 9 см длина в 9 раз меньше а ширина 5 см Найди обьем параллелепипеда
Ответ(ы):
Гость:
1)9:9=1см - длина 2)9-5=4 см - ширина 3)9*1*4=36 см3
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