Ребят, я многим помогла, а теперь помогите мне! Нужно решить вот это уравнени (жела??ельно с объяснением) 8х-х/3=46
Математика
Ребят, я многим помогла, а теперь помогите мне! Нужно решить вот это уравнени (жела??ельно с объяснением) 8х-х/3=46
Ответ(ы):
Гость:
8х - х/3 = 46 Выводим под общий знаменатель 3 получится: (24-1)х/3=46 23/3х=46 х = (46*3)/23 (так как при делении дробь переворачивается) х=6
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