Ребят, я многим помогла, а теперь помогите мне! Нужно решить вот это уравнени (жела??ельно с объяснением) 8х-х/3=46

Математика

Ребят, я многим помогла, а теперь помогите мне! Нужно решить вот это уравнени (жела??ельно с объяснением) 8х-х/3=46

Автор: Гость