Как вы думаете почему художник назвал картину "Утренний натюрморт". предложите св??и варианты название картины! помогите пожалуйста

Русский язык

Как вы думаете почему художник назвал картину "Утренний натюрморт". предложите св??и варианты название картины! помогите пожалуйста

Автор: Гость