Как вы думаете почему художник назвал картину "Утренний натюрморт". предложите св??и варианты название картины! помогите пожалуйста

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Как вы думаете почему художник назвал картину "Утренний натюрморт". предложите св??и варианты название картины! помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он писал эту картину утром. Когда сел завтракать.(как вариант)
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