Дана арифметическая прогрессия (аn),разность которой равна 5.5, а1=-6,9. Найдите а6

Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (аn),разность которой равна 5.5, а1=-6,9. Найдите а6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A₁=-6,9 d==5,5 a₆=a₁+d(6-1)=-6,9+5,5*5=20,6
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