Запиши виконавців таких видів робіт:навчання в школі,приготування їжі,друк докум??нтів на принтері,керування автомобілем,прибирання подвіря,відповіді біля дошки

Информатика
Запиши виконавців таких видів робіт:навчання в школі,приготування їжі,друк докум??нтів на принтері,керування автомобілем,прибирання подвіря,відповіді біля дошки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 учень 2 кухар 3 друкар 4 водій 5 двірник 6 відповідач
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