Охарактеризуете металлургию и ее сырьевую базу в Казахстане

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Казахстан занимает первое место в мире по разведанным полезным ископаемым. Особенно важны: Уран, вольфрам, цинк, хром. Также имеются в значительном количестве медь, никель, свинец, золото и серебро. В казахстане добывается более шестидесяти химических элементов, более двух тысяч минералов. А разведанно 99 элементов, однако перерабатывающая промышленность развита относительно слабо.