Охарактеризуете металлургию и ее сырьевую базу в Казахстане
Химия
Охарактеризуете металлургию и ее сырьевую базу в Казахстане
Ответ(ы):
Гость:
Казахстан занимает первое место в мире по разведанным полезным ископаемым. Особенно важны: Уран, вольфрам, цинк, хром. Также имеются в значительном количестве медь, никель, свинец, золото и серебро. В казахстане добывается более шестидесяти химических элементов, более двух тысяч минералов. А разведанно 99 элементов, однако перерабатывающая промышленность развита относительно слабо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Известно что турист прошёл некоторое расстояние с постоянной скоростью. Если бы он шёл с той же скоростью на 1 ч больше, то прошёл бы 25 км, а если...