Пожалуйста помогите!!! Выделите целую часть из неправильной дроби : 48/35, 176/22

Математика
Пожалуйста помогите!!! Выделите целую часть из неправильной дроби : 48/35, 176/22
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