Срочно нада 2 слова на казахском языке өздік етіс,өзгілік етіс,ырықсыз етіс және ө??тақ етіс заранее спасибо
Қазақ тiлi
Срочно нада 2 слова на казахском языке өздік етіс,өзгілік етіс,ырықсыз етіс және ө??тақ етіс заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Өздік-жасырын, сұран өзгелік-келтір,ойнат ортақ -жайыс, әкеліс ырықсыз-тоқылды, төленді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 240...
Биология