Срочно нада 2 слова на казахском языке өздік етіс,өзгілік етіс,ырықсыз етіс және ө??тақ етіс заранее спасибо

Қазақ тiлi
Срочно нада 2 слова на казахском языке өздік етіс,өзгілік етіс,ырықсыз етіс және ө??тақ етіс заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Өздік-жасырын, сұран өзгелік-келтір,ойнат ортақ -жайыс, әкеліс ырықсыз-тоқылды, төленді.
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