Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с

Математика
Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8с ----------------------------- 1600/(2600-2400)=8 с
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