Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с

Математика

Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с

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