Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с
Математика
Стриж летящий со скоростью2600м/с увидел стреказу на расстоянии 1600 метров. через ск??лько времени догонит стриж стреказу летащию со скоростью 2400м/с
Ответ(ы):
Гость:
8с ----------------------------- 1600/(2600-2400)=8 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Распредели все слова в 2 группы: открытый и закрытый слог. big, take, like, mug, flag, five, add, ink, save, lake, carrot, cabbage, jump, skip, c...
Экономика
Во сногих странах на протяжении столетий деньгами было золото это случайно так как оно обладает свойтсвами