Перечислите основные способы получения металлов из руд
Химия
Перечислите основные способы получения металлов из руд
Ответ(ы):
Гость:
одним из главных способов получения металлов из руд основан на восстановлении их оксидов углем: Cu2O + C = 2Cu + CO
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