Запиши Что можно делать только летом только ему в любое время года
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Запиши Что можно делать только летом только ему в любое время года
Ответ(ы):
Гость:
Только летом - купаться в реке, кататься на велосипеде, роликах, скейте. Ходить босиком по траве. Всегда - гулять. разные потребности - дышать пить ....
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