(x-3)(x+3)=2(x-3)²-x² (2x+3)²-4(x-1)(x+1)=81 3(x+5)²-4x²=(8-x)(8+x) (3x+1)²-(3x-2)(2+3x)+19
Алгебра
(x-3)(x+3)=2(x-3)²-x² (2x+3)²-4(x-1)(x+1)=81 3(x+5)²-4x²=(8-x)(8+x) (3x+1)²-(3x-2)(2+3x)+19
Ответ(ы):
Гость:
1)(x-3)(x+3)=2(x-3)²-x² x²-9=2(x²-6x+9)-x² x²-9=2x²-12x+18-x² x²-9-2x²+12x-18+x²=0 12x=9+18 12x=27|:12 x=2.25 2)(2x+3)²-4(x-1)(x+1)=81 4x²+12x+9-4(x²-1)=81 4x²+12x+9-4x²+4=81 12x=81-9-4 12x=68|:12 x=5 2/3 (5 целых две трети) 3)3(x+5)²-4x²=(8-x)(8+x) 3(x²+10x+25)-4x²=64-x² 3x²+30x+75-4x²-64+x²=0 30x=64-75 30x=-11 |:30 x=-11/30
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