Найти стих похожий на концерт Вивальди"Весна"

Гость: Гость:

Федор Тютчев Зима недаром злится, Прошла ее пора - Весна в окно стучится И гонит со двора. И все засуетилось, Все нудит Зиму вон - И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет И на Весну ворчит. Та ей в глаза хохочет И пуще лишь шумит... Взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное дитя. Весне и горя мало: Умылася в снегу, И лишь румяней стала, Наперекор врагу.