Найти количество вещества газа кислорода 6,72/22,4=0,3 моль
Химия
Найти количество вещества газа кислорода 6,72/22,4=0,3 моль
Ответ(ы):
Гость:
В данном примере мы поделили объем газа на молярный объем, таким образом нашли количество вещества.
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