Помогите!!! Скорость катера по озеру(в стоячей воде ) равна 19,3км/ч скорость течения реки равна 2,4км/ч с какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки 2) против течения реки?

Математика
Помогите!!! Скорость катера по озеру(в стоячей воде ) равна 19,3км/ч скорость течения реки равна 2,4км/ч с какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки 2) против течения реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 19,3+2,4 = 21,7 км/ч 2 19,3-2,4 = 16,9 км/ч 
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