Помогите!!! Скорость катера по озеру(в стоячей воде ) равна 19,3км/ч скорость течения реки равна 2,4км/ч с какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки 2) против течения реки?

Математика

Помогите!!! Скорость катера по озеру(в стоячей воде ) равна 19,3км/ч скорость течения реки равна 2,4км/ч с какой скоростью плывет катер: 1)по течению реки 2) против течения реки?

Автор: Гость