Помогите с решением показательного уравнения 3^(2x+ 3)=3^(x +1) + 2 ,

Математика
Помогите с решением показательного уравнения 3^(2x+ 3)=3^(x +1) + 2 ,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27·3^2x=3·3^x+2 27·3^2x-3·3^x-2=0 D=9-4·27·(-2)=225 1) 3^x=(3+15)/54=1/3; 3^x=3^(-1); x=-1 2) 3^x=(3-15)/54=-2/9 не имеет решения ответ: х=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Один из корней уравнения х2+рх-12=0 равен 4.чему равна сумма всех коэффициентов уравнения?
Ответить
Химия
Гомологами являются: 1) глицерин и этиленгликоль 2) уксусная кислота и уксусный альдегид 3) бутен и бутадиен 4) пропаналь и бутаналь
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо! номер 291
Ответить
Обществознание
как я защитил свои потребительские права Не большой рассказ
Ответить
Русский язык
Замените вопрос в скобках словом,обозначающим действие. Голубь(что делать?) 1)кряк??ет,2)чиркает,3)воркует,4)кричит. Составь из них предложение и з...
Ответить