Помогите с решением показательного уравнения 3^(2x+ 3)=3^(x +1) + 2 ,
Математика
Помогите с решением показательного уравнения 3^(2x+ 3)=3^(x +1) + 2 ,
Ответ(ы):
Гость:
27·3^2x=3·3^x+2 27·3^2x-3·3^x-2=0 D=9-4·27·(-2)=225 1) 3^x=(3+15)/54=1/3; 3^x=3^(-1); x=-1 2) 3^x=(3-15)/54=-2/9 не имеет решения ответ: х=-1
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