Помогите пожалуйста очень надо! номер 291

Русский язык
Помогите пожалуйста очень надо! номер 291
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Действие : колоть , уколоть , шить. слова с общим грамматическим значением: игла , шитьё , нитка .
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