Какими качествами должен обладать скотовод,пастух?
Окружающий мир
Какими качествами должен обладать скотовод,пастух?
Ответ(ы):
Гость:
Быть индивидуальным, самим собой - это путь к успеху во всём
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