Гость: Гость:

180 +160=340 руб ( это будет 100 %) 340 - 100% 180 - ? % отсюда 180*100 делим на 340 = 53% клубника 340 - 100% 160 - ? % отсюда 160*100 делим на 340 = 47 % виноград 53-47 = 6 % разница