Клуб­ни­ка стоит 180 руб­лей за ки­ло­грамм, а ви­но­град – 160 руб­лей за ки­ло­грамм. На сколь­ко про­цен­тов клуб­ни­ка до­ро­же ви­но­гра­да?

Математика
Клуб­ни­ка стоит 180 руб­лей за ки­ло­грамм, а ви­но­град – 160 руб­лей за ки­ло­грамм. На сколь­ко про­цен­тов клуб­ни­ка до­ро­же ви­но­гра­да?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180 +160=340 руб ( это будет 100 %) 340 - 100% 180 - ? % отсюда 180*100 делим на 340 = 53% клубника 340 - 100% 160 - ? % отсюда 160*100 делим на 340 = 47 % виноград 53-47 = 6 % разница
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