Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. На сколько процентов клубника дороже винограда?
Математика
Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. На сколько процентов клубника дороже винограда?
Ответ(ы):
Гость:
180 +160=340 руб ( это будет 100 %) 340 - 100% 180 - ? % отсюда 180*100 делим на 340 = 53% клубника 340 - 100% 160 - ? % отсюда 160*100 делим на 340 = 47 % виноград 53-47 = 6 % разница
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